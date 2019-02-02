النجدة النهرية تنقذ فتاة بعد ان رمت نفسها من على جسر الائمة !!

2019/02/02 | 23:44

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دوريات النجدة النهريه ...



تنقذ فتاة تولد 1989 بعد رمي نفسها من اعلى

جسر الائمه وقامت دورية مفرزة الغواصين التابعه للنجدة النهريه

بانقاذها وانتشالها واجراء الاسعافات الاوليه لها ....



وحالياً بصحه

جيدة

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