2019/02/02 | 23:44

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دوريات نجدة بغداد تلقي القبض على سارق ضمن شارع فلسطين م510

قام بسرقة احدى الدور السكنيه ضمن المنطقه تم تسليمه مع المسروقات الى

مكتب اجرام باب الشيخ

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