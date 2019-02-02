في الذكرى الاربعين لإنتصار الثورة … ماذا تعلم عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

2019/02/02 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مختار حداد

– هل تعلم بأن إيران تنتج زوارق طائرة تفوق سرعتها 81 كم في الساعة وتستطيع الهروب من الرادارات؟

– هل تعلم بأن إيران البلد الثاني

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