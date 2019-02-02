شركة نفط الوسط تشيد بجهود الحشد الشعبي بتحرير الحقول وحفظ ممتلكاتها

2019/02/02 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد معاون مدير شركة نفط الوسط محمد عناد زويد، السبت، بجهود قوات الحشد الشعبي في السيطرة على الآبار النفطية ومنع تنظيم "داعش" الإرهابي والمهربين من استغلالها، وحفظ ممتلكاتها.وقال زويد في تصريح لموقع "الحشد الشعبي" على هامش زيارته برفقة وفد من وزارة النفط لحقول عكاز غرب الأنبار، إنه "لولا الحشد الشعبي والجيش لما تحررت هذه ...

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