بالصور.. اللواء الثاني في الحشد الشعبي يواصل تنفيذ توجيهات المهندس

2019/02/02 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مقاتلو اللواء الثاني في الحشد الشعبي، وحداتهم التدريبية وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس باعتبار هذا العام عاماً للتدريب.وقال موفدنا، إن تدريبات اللواء الثاني في الحشد لشعبي تهدف الى البقاء والمحافظة على جاهزية المقاتلين وفي جميع الظروف الجوية.وأضاف أن كافة تشكيلات اللواء الثاني في الحشد الشعبي ...

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