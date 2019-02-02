ملا بختيار يدعو الحزبين الرئيسين لخفض سقف شروطهما

2019/02/02 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار حزبه والديمقراطي الكردستاني الى خفض سقف شروطهما في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان.

وقال ملا بختيار في تصريح ، انه يتعين على الحزبين ان يبرما اتفقا وفق ما تتطلبه استراتيجية المرحلة الراهنة، مردفا بالقول ان لم يسرعا في ذلك فسيقعان بخطأ استراتيجي.

واضاف ان الاجواء السياسية الحالية في اقليم كردستان افضل مما كانت عليها قبل اسبوع او اسبوعين معربا عن توقعاته ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر او شهر ونصف.

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