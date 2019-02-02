عرض 5 نجوم يزين انتصار الأهلي الممتع على سيمبا التنزاني

2019/02/02 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الأهلي عرضا ممتعا وسجل خمسة أهداف في 40 دقيقة بالشوط الأول ليسحق سيمبا التنزاني 5-صفر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل عمرو السولية الهدف الأول بعد ثلاث دقائق ثم أضاف علي معلول وجونيور أجايي الهدفين الثاني والثالث قبل أن يحرز كريم وليد “نيدفيد” هدفين متتاليين.

واكتفى الأهلي خلال الشوط الثاني باللعب بهدوء تجنبا لإصابة أي لاعب في ظل معاناته من غياب مجموعة كبيرة من أبرز لاعبيه مثل وليد سليمان وأحمد فتحي ووليد أزارو ورمضان صبحي.

واستغل مارتن لاسارتي مدرب الأهلي الفرصة وأشرك الظهير الأيسر محمود وحيد لأول مرة بعد قيده في التشكيلة الأفريقية كما ظهر المدافع رامي ربيعة بعد غياب عدة أشهر بسبب الإصابة.

واطمأن أيضا على القائد حسام عاشور بعد تعافيه من الإصابة.

ورغم أن حسين الشحات المنضم للأهلي في صفقة قياسية من العين الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية لم يسجل فإنه صنع ثلاثة أهداف وكان من أبرز لاعبي المباراة.

وانفرد الأهلي بصدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية الذي تعادل 2-2 مع شبيبة الساورة الجزائري اليوم.



ولدى سيمبا ثلاث نقاط.

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