2019/02/02 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/القبض على 5 متهمين بينهم امرأة تمتهن السمسرة في بغداد

02/02/2019 23:49:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، السبت ، القبض على 5 متهمين، بينهم امرأة تمتهن بيع وشراء النساء، وأعمال السمسرة، في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ان )إن "لجنة الاتجار بالبشر في جانب الرصافة، القت القبض على (٤) متهمين لقيامهم بممارسة اعمال السمسرة والبغاء".

وأضافت، أن "لجنة الاتجار بالبشر في جان الكرخ بدورها، القت القبض على متهمة لقيامها ببيع وشراء الفتيات وممارسة اعمال السمسرة".

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