ضرغام اسماعيل: بداية الوطني باسيا صحيحة وافتقرنا للاعبي الخبرة

2019/02/02 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال لاعب المنتخب الوطني ضرغام اسماعيل، السبت، ان "بداية المنتخب الوطني في بطولة كأس اسيا كانت صحيحة، الا اننا افتقرنا الى وجود لاعبي الخبرة في صفوف الفريق".

وقال اسماعيل لوكالة {الفرات نيوز} ان "المنتخب العراقي بدأ بصورة صحيحة في مباراة فيتنام ومستوى المنتخب يصل الى 80% وظهرت لدينا اسماء لامعة، وان خسارتنا امام قطر كانت مسألة حظ"، لافتا الى ان "خروج العراق من الدوري 16 هو مبكر، وبحسب المعطيات العامة كانت المنتخبات الافضل هي {العراق وقطر وكوريا}".واشار الى ان "المنتخب العراقي يمتلك جيل جديد بارز من بينهم ميمي وامجد عطوان وعلي فائز"، مبينا "كنت اتمنى ان اكون مع المنتخب في هذه البطولة، الا ان الحظ لم يحالفني للمشارك".واكد ان "اللاعب المصاب اذا لم يكن على جاهزي عالية لا يمكن له ان يشارك، للابتعاد عن الاحراج"، مشيرا الى ان " وضعي الصحي جيد ووصلت الى 90% من الجاهزية وتجاوزت اصابتي والمباراتين المقبلتين سأكون اساسي".وعن المدرب قال اسماعيل "انا لم اتدرب معه الا انني لمست ان لديه خطط في المباريات وتكتيت في تغيير اللاعبين"، مؤكدا ان "خط الدفاع للمنتخب صعيف".وتابع ان "على المدرب توجيه المهاجمين الى عدم الضغط بصور فردية، والتحلي بروح الفريق وهذا تكتيت المدرب، على الرغم من وجود جمل من المهاجمين وابرزهم {محمد داوود و ميمي} لسرعتهم"، مشيرا الى ان "المنتخب العراقي يفتقد لصانع الالعاب وكنا نفتقد لمهدي كامل وعلاء عبد الزهر وكرار جاسم في هذه البطولة".واشار الى ان "المنتخب العراقي يفتقد لقائد الفريق والخبرة في البطولة".وعن فريق الشرطة قال ان "الفريق عازم على نيل الدوري لهذا الموسوي، لوجود جمل من المقومات اولها الادارة واللاعبين والجمهور"، مشيرا الى ان "الروحية والانسجام الذي يتمتع به الفريق كبيرة جدا، واننا جميعا نسعى الى فوز الفريق ".وتابع ان "فريقي الزوراء والقوة الجوية تنافس على حيازة الدوري، وكل الفرق الجماهيري لها طموح كبير في الدوري"، مؤكدا ان "عدم استدعاء لاعبي الخبرة المتواجدين في الشرطة لم تؤثر على نفسيتهم وعطائهم في مباريات الدوري".ولفت الى ان "المشاكل الادارية كانت سببا رئيسيا في ابتعاد الفريق عن الدوري، الا اننا في الوقت الراهن مستقرين مع الإدارة ونسعى الى حيازة لقب الدوري".واشار الى ان "عودتي الى الدوري العراقي لان احترافي مع النادي التركي لم تعود لي بنفع لانني تعرضت الى الاصابة 5 مرات في الاحتراف"، لافتا الى "وجود 3 عروض من اندية تركية للاحتراف الا انني مستقر مع القيثارة لثلاثة اعوام مقبلة".انتهى

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