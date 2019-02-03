شرطة كربلاء تصدر بياناً بشأن مقتل “مشذوب”: سنضرب بيد من حديد

2019/02/03 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت شرطة كربلاء، السبت، بياناً بشأن مقتل الروائي علاء مشذوب أمام داره في كربلاء، متوعدة بالقبض على الجناة، وداعيةً وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم تناقل الشائعات. وبحسب البيان الذي تلقى “ناس” نسخة منه، السبت، (2 شباط 2019) فإن قوة من تشكيلات قيادة شرطة كربلاء وتحت اشراف قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد […]

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