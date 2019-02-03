منظمات حقوقية سورية: انتهاكات يومية في عفرين بغربي كوردستان‎

2019/02/03 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترصد منظمات حقوقية سورية يومياً انتهاكات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بحق المدنيين الكورد في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه، اليوم السبت: «أصبحت ظاهرة السرقة والنهب وفرض الأتاوة من الظواهر المألوفة في قرية كفرزيت بريف عفرين التي تقوم بها العناصر المسلحة التابعة لفصيل الحمزات بقيادة المدعو أكرم التدمري».

مضيفة «إذ إنهم يقومون يومياً بانتهاك حرمة المنازل لأهالي القرية وسرقة الأدوات المنزلية الكهربائية والعدة الزراعية من خراطيم المياه ومعدات الحراثة» .

وأشارت إلى «سرقة البطاريات الخاصة بالطاقة الشمسية من منزلي المواطنين عبود بريم وأبو حسن العزيزي» .

ولفتت إلى أن «قائد لواء أبو عمارة لا يعلم بتلك السرقات وتمارس خلسة من قبل المدعو أكرم التدمري بسبب عدم تخصيص جزء من الإيرادات لصالحه».

وفي الشأن نفسه قالت المنظمة: «إن المواطنين الكورد في كل من قريتي باعي وبرج حيدر التابعتين لناحية شيروا في جبل ليلون يناشدون الشرفاء للتدخل من أجل إنهاء معاناتهم من جراء الممارسات و الانتهاكات التي تقوم بها العناصر المسلحة التابعة لفصيل فيلق الشام بقيادة (حمزة أبو زيد وأبو عادل الحرمين) التابعة للحكومة السورية المؤقتة الموالية للحكومة التركية جراء منعهم من ممارسة أعمالهم الزراعية في حقولهم ورعي مواشيهم من الأغنام والأبقار في الأراضي المحيطة بالقرية».

وأردفت «لهذا فإنهم يتحملون مصاريف إضافية لإطعام مواشيهم العلف داخل الإسطبلات».

وأوضحت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن «مربي المواشي من أهالي بلدات عينجارة وقبتان الجبل يقومون برعي مواشيهم في الحقول التابعة لأهالي قرية برج حيدر».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في أحدث تقرير له عن عفرين، إن سكان المدينة تحت ضغط الانتهاكات المستمرة للعام الثاني على التوالي واستمرار الاعتقالات وفرض الأتاوات بآلاف الدولارات وتعذيب بتهم مختلفة وسط صمت دولي.





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