ضبط صواريخ إيرانية غربي محافظة الأنبار لعب بالنار من جانب ميليشيات الحشد الشعبي

2019/02/03 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط صواريخ إيرانية في منطقة الدولاب التابعة لناحية البغدادي غربي محافظة الأنبار لعب بالنار من جانب ميليشيات الحشد الشعبي..ويعجل بنهايتها

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