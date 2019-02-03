الموصل تستنجد: داعش يخطط للسيطرة على المدينة مرة أخرى

2019/02/03 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – الموصل لا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، يشكل تهديداً جدياً، حيث ينتشر عشرات المسلحين في قرى قريبة من مدينة الموصل، فيما يناشد الأهالي والمسؤولون المحليون على حد السواء بتجنيب محافظتهم تكرار سيناريو ما حصل في حزيران 2014 ولم تستفق المدينة منه بعد.توجه مراسل شبكة رووداو الإعلامية، هونر أحمد، إلى القرى المحيطة بالموصل على الطريق الرابط بين سوريا والعراق والتي تبعد القرى 35 كلم عن المدينة ولم يبق من آثار القوات العراقية بعد انسحابها من تلك القرى سوى علم البلاد. أهالي قرى خبيرات العطشانة والدامرجي الكبيرة ودرناج يدركون خطر داعش الذي لا يبعد عنهم سوى كيلومتراً واحداً لذا هم يرفضون الإدلاء بأي تصريح.لكن أحد سكان قرية خبيرات العطشانة قال لرووداو إن "الجيش يحظر علينا هذه المناطق ولا يسمح لنا برعي المواشي فيها ولا يمكننا الذهاب إلى هذه التلول". خطر داعش بلغ مستوى بات معه سماع دوي تحليق الطائرات في سماء المنطقة أمراً معتاداً، حيث يعيد المسلحون تنظيم أنفسهم في المنطقة التي تسللوا منها إلى الموصل عام 2014، ولا تزال الخنادق التي حفرها التنظيم للحفاظ على نفوذه في المناطق التي شهدت معارك كما هي، فيما حفرت الحكومة العراقية خنادق في محيط هذه القرى بعد استعادة هذه المناطق وظهور تهديدات داعش مجدداً.استعادت القوات العراقية والحشد الشعبي تلول العطشانة في شباط 2017 بعد مواجهات استمرت أسبوعاً بإسناد من طيران التحالف الدولي لكن داعش عاد مرة أخرى إلى المنطقة ويقدر عدد المسلحين الذين يحتمون في هذا المكان بمئتي عنصر. مخاطر داعش من جهة، واحتمال حصول مواجهة بين الحشد الشعبي والقوات الأمريكية داخل المدينة من جهة أخرى، تجعلان أهالي الموصل أمام مستقبل مجهول دون معرفة ما الذي سيحمله الغد لهم.أحمد إبراهيم الذي أوصل صوت أهالي الموصل إلى البرلمان العراقي يطلب بنبرة ملؤها الحزن أن لا تتحول مدينته مرة أخرى إلى ساحة للصراع لأن السكان ما عادوا يطيقيون تحمل المزيد من المآسي.وقال لرووداو: "لنقل إن الأمريكيين هم أصدقاؤنا، لكننا لا نريد حروباً بعد الآن، ما الذي جنيته من مشاركتي في الحرب على إيران، نحن نريد السلام، نريد أن نعيش، إلى متى هذه الحروب، تفضل هذه هي الحرب وتداعياتها، لم تبق مدارس ولا مساجد، لماذا؟ العراق ليس فقيراً".نواب نينوى في البرلمان العراقي ومسؤولو المدينة ناشدوا رئيس الوزراء العراقي بإرسال المزيد من القوات إلى الموصل مؤكدين أن تهديدات داعش جدية.وقال رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو لرووداو: "نطالب رئيس الوزراء بالاهتمام بالموصل من الناحية الأمنية، نحن ندعو إلى تنظيم القوات الأمنية وفي نفس الوقت إيجاد تنسيق بينها وبين القوات الحكومية المتمثلة بالحشد الشعبي والجيش والشرطتين المحلية والاتحادية".كل زاوية من الموصل لا تشبه أبداً ما كانت عليه قبل الحرب على داعش، فيما ويتوجس الأهالي من أن يواجهوا ظروفاً تجبرهم على تمني ما يعيشونه الآن.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

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