العراق وايران يوقعان اتفاقية تنظيم العلاقات العلمية والاكاديمية

2019/02/03 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل اليوم

السبت 2/2/2019 بوزير العلوم الايراني الدكتور غلامي وذلك ضمن برنامج

زيارته للعاصمة طهران.وتم خلال هذا اللقاء بحث سبل تطوير التعاون حيث أثمر عن توقيع اتفاقية

تنظيم العلاقات العلمية والاكاديمية بين جمهورية العراق والجمهورية

الاسلامية الايرانية.وتضمنت الاتفاقية منح زمالات دراسية من قبل الطرفين ، والتعاون في

مجال نشر البحوث العلمية المشتركة ، وتدريب الكوادر التدريسية

والعلمية ، والزمالات البحثية.وأستهل وزير العلوم الايراني الدكتور غلامي حديثه بتقديم الشكر لوزير

التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور قصي السهيل والوفد

المرافق له على تلبية الدعوة لزيارة الجمهورية الاسلامية

الايرانية.كما أكد غلامي على ان وجود السهيل سيساهم في تطوير العلاقات العلمية

والاكاديمية بين ايران والعراق.وحضر توقيع الاتفاقية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور قصي السهيل والوفد المرافق له بالاضافة الى القائم بأعمال

السفارة العراقية لدى طهران السيد ذو الفقار الياسري ، وعن

الجانب الايراني كل من وزير العلوم الدكتور غلامي وقائمقام وزير

العلوم للشؤون الدولية دكتور سالار آملي ومدير عام شؤون الطلبة

الاجانب الدكتور عليزاده ورئيس جامعة "صنعتى شريف" الدكتور

فتوحي ورئيسة جامعة الزهراء .كما قام الوفد العراقي برئاسة معالي الوزير بزيارة جامعة

"صنعتى شريف" للعلوم التقنية في طهران وذلك للاطلاع على مدى ما تتمتع

به هذه الجامعة من امكانات علمية وادارية.

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