فالنسيا تفرض التعادل على برشلونة في “الكامب نو”

2019/02/03 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برشلونة فرض فالنسيا التعادل الايجابي على برشلونة في عقر داره بهدفين لكل منها مساء اليوم السبت 2 فبراير 2019 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 22 من الدوري الاسباني لكرة القدم .هذا التعادل جعل برشلونة يخسر نقطتين ثمينتين في سباق الحصول على لقب الدوري ولكنه بقية في صدارة الدوري الاسباني، […]

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