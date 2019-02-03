العزاوي: ترشيح سليم الجبوري والدراجي وابو سودة لوزارة الدفاع رسميا

2019/02/03 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الخالق العزاوي، السبت، أسماء المرشحين رسميا لوزارة الدفاع لدى رئيس الوزراء.

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