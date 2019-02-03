النزاهة النيابية: لا دور للبرلمان بمجلس مكافحة الفساد وعبدالمهدي جعل نفسه الخصم والقاضي

2019/02/03 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هندرين لزكين، السبت، انه لا يوجد اي دور لمجلس النواب في مجلس مكافحة الفساد الذي اعلن عن تشكيلة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما اشار الى ان الاخير جعل نفسيه "الخصم والقاضي".

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