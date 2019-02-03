2019/02/03 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن النصر: تحلحل الخلافات حول تولي الفياض وزارة الداخلية..سيتم تمريره

07:15 - 02/02/2019

خاص – موازين نيوزأكدت النائب عن تحالف النصر، ثورة الحلفي، السبت،

تحلحل الخلافات على تولي فالح الفياض، منصب وزير الداخلية، فيما توقعت التصويت

عليه في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.وقالت الحلفي، لـ/موازين نيوز/، إنها"تتوقع ان يتم التصويت على تولي فالح الفياض وزارة الداخلية في بداية الفصل التشريعي المقبل".

واضافت، انه"كانت هناك خلافات في الاصلاح على ترشيح الفياض واعتقد ان هذه الخلافات بدات تتحلحل وهناك توافقات على التصويت عليه".

وصوت مجلس النواب، على الكابينة الوزارية التي

قدمها رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بإستثناء مرشحي وزارات الداخلية والدفاع

والعدل.ويصر عبدالمهدي وتحالف البناء، على تولى فالح

الفياض وزارة الداخلية، وهو ما يرفضه تحالف سائرون وبعض الكتل السنية، ما تسبب

بتأخر استكمال الكابينة الوزارية.انتهى29/6ن

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