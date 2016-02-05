احتجاز بحارة روس في الرأس الأخضر للاشتباه بتهريبهم 9 أطنان كوكايين

2019/02/03 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-02-05 17:59:06Z | | Lÿÿÿÿ

نقلت وكالات أنباء روسية عن شرطة جزر «الرأس الأخضر» قولها إنها احتجزت 11 بحارا روسيا للاشتباه بتهريبهم ما يزيد على تسعة أطنان من الكوكايين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن السفينة (إي.إس.إي.آر)أبحرت من بنما وهي ترفع العلم البنمي متجهة إلى طنجة بالمغرب وجرى احتجازها لدى توقفها في بورتو بريا إثر وفاة أحد أفراد الطاقم.

ولم تعلق سفارة روسيا في جزر الرأس الأخضر عندما جرى الاتصال بها هاتفيا اليوم السبت .ووفقا لبيانات من ريفنيتيف، لا تزال السفينة في بورتو بريا.



واعتقل ستة أشخاص يشتبه بأنهم مهربو مخدرات في فبراير شباط الماضي بعد العثور على 389 كيلوجراما من الكوكايين في السفارة الروسية في العاصمة الأرجنتينة بوينس أيرس.

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