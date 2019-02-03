2019/02/03 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن مقتل روائي في المحافظة

03/02/2019 00:10:00 AM |

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واع بغداد

اصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء، السبت، بيانا بشأن مقتل الروائي علاء مشذوب في المحافظة، فيما دعت القنوات الفضائية والإعلاميين والمواطنين كافة الى التعاون معها.

وقالت المديرية في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )انه "بعد وصول اخبار عن تعرض الروائي علاء مشذوب الى اطلاق عدة عيارات نارية بإتجاهه أثناء توجهه الى داره في كربلاء، شرعت قوة من تشكيلات قيادة الشرطة وتحت اشراف قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني وبمتابعة شخصية من قبل مدير مكافحة الجرائم العميد الحقوقي صباح المسعودي وثلة من كبار المحققين بإتجاه الحادث لجمع المعلومات الاستخباراتية الاولية للوصول الى الجناة وتقديمهم الى العدالة".

واضافت انها "ستكشف عن تفاصيل هذه الجريمة النكراء وستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على اهلها وزائريها والعبث بأمنها واستقرارها"، مشيرة الى ان "مدينتنا مدينة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) آمنة ومستقرة وستبقى مدينة الأمن والسلام".

ودعت القيادة "القنوات الفضائية والإعلاميين والمواطنين كافة الى التعاون معها من خلال توخي الدقة في نشر الاخبار وعدم إطلاق الاقاويل جزافا أو الإنجرار وراء الاشاعات المغرضه واخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وذلك لكشف الجريمة باسرع وقت ممكن ولكي لاتؤثر بعض الاخبار على مجريات التحقيق".

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