عجز عصابات طهران وتواريها خلف المدنيين في الموصل

2019/02/03 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضيحة عصابات الحشد الشعبي الطائفي في الموصل وعدم قدرتها على مواجهة قوات أمريكية راجلة يكشفان عجز عصابات طهران وتواريها خلف المدنيين

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