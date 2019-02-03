2019/02/03 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل حسابات طهران في العراق ارتبكت بعد إعادة انتشار القوات الأمريكية في العراق

إيران برا برا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتباك حسابات طهران في العراق بعد إعادة انتشار القوات الأمريكية ) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتباك حسابات طهران في العراق بعد إعادة انتشار القوات الأمريكية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).