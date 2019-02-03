أبرز فعاليات اليوم الـ11 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

2019/02/03 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن الدورة الـ50، والاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأقيمت عدة فعاليات حضرها بعض المؤلفين والكتاب، فيما شهد ندوة تنظمها الجامعة العربية تحت عنوان الحماية الاجتماعية في الدول العربية، إضافة لندوة عن الأعمدة السبعة للشخصية المصرية وذلك على هامش المعرض.

وقال فتحي المزين، مدير دار نشر، في مقابلة تلفزيوينة، مع كريم الشيخ مراسل «الغد» من القاهرة، إنه يتم توزيع نحو 500 نسخة كتاب للجمهور بالمجان، كما أشار إلى مبادرة «الكتب بالمجان» لتوزيع أكثر 20 ألف كتاب خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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