شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن مقتل الروائي الدكتور علاء مشذوب

2019/02/03 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت شرطة كربلاء بيانا بشأن مقتل الروائي الدكتور علاء مشذوب

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