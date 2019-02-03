هجوم إرهابي على منزل احد شيوخ الكرمة في الانبار

2019/02/03 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أقدمت عصابات داعش الإرهابية بالهجوم على منزل لاحد شيوخ قضاء الكرمة التابعة لمحافظة الانبار.

وذكر مصدر أمنى لمراسل وكالة {الفرات نيوز} ان" بعض من عناصر داعش الإرهابي أقدمت قبل قليل بالهجوم على منزل الشيخ {عواد عبيد} في قضاء الكرمة ناحية الخيرات التابعة للأنبار".وأشار الى ان" الشيخ تمكن من اصابة احد الارهابيين فيما لاذ البقية بالفرار الى مكان مجهول".انتهىبواسطة: حميد الفهد

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