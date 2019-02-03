احباط محاولة تسلل لداعش في اطراف خانقين

2019/02/03 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} احبطت قوات الحشد الشعبي، محاولة تسلل لعصابات داعش الإرهابية في اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للحشد، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، تسللا لداعش الإرهابي في قرى اطراف قضاء خانقين".وأضاف، أن" عملية الاحباط لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف قوات الحشد الشعبي".انتهى

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