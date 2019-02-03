2019/02/03 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر في وزارة الداخلية، الاحد، أن صوت التفجير الذي سمع، غربي البصرة ناجم عن عبوة صوتية.

و...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: تفجير الزبير ناجم عن عبوة صوتية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: تفجير الزبير ناجم عن عبوة صوتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).