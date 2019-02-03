2019/02/03 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بعد نحو تسعة أشهر من الخلافات والعراقيل، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأول الخميس، عن تشكيل حكومة “وحدة وطنية” جديدة في لبنان، برئاسة زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، فيما لفت في سيرة وزير الدفاع، إلياس بوصعب، الذي تكشف سيرته عمله في وقت سابق في إدارة الجامعة الاميركية في بيروت، أنه أيضاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع اللبناني الجديد زوج جوليا بطرس: “محور المقاومة يتنفّس حرية”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع اللبناني الجديد زوج جوليا بطرس: “محور المقاومة يتنفّس حرية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).