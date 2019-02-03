الاهلي المصري يكتسح ضيفه التنزاني بخماسية نظيفة

2019/02/03 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاءت خماسية الأهلي، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، عبر عمرو السولية (3) والتونسي علي معلول (23) والنيجيري جونيور اجاي (31) وكريم وليد "ندفيد" (34و40).وهو الفوز الثاني للأهلي المصري الذي اقترب من وضع قدم في ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية بعد ان رفع رصيده الى 7 نقاط في الصدارة.وتعرض سيمبا التنزاني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط لخسارته الثانية تواليا بنفس النتيجة العريضة بعد الأولى امام فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية الثاني الذي تعادل 2-2 مع ضيفه شبيبة الساورة الجزائر في المركز الأخير برصيد نقطتين.وبدا الفريق الجزائري الذي كاد أن يفجر المفاجأة في الجولة الماضية بتقدمه على الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8) بهدف حتى الدقيقة 85 قبل أن يدرك الأخير التعادل، في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى بعد تخلفه بهدفين لكاسينغو كازادي (15) وجان مارك ماكوسو (39)، لكن محمد حمية قلص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة، قبل أن يقول سيد يحيى علي شريف كلمته في الوقت القاتل.ابرز أحداث مباراة الاهلي وسيمبافي الشوط الثاني حاول الفريق الضيف جاهدا تحقيق هدف الشرف على اقل تقدير لكن دون جدوى، في المقابل اكتفى الاهلي المصري بالنتيجة الثقيلة المسجلة في الفترة الاولى لينهي اللقاء بفوز عزز به رصيده في الصدارة برصيد 7 نقاط.شوط اول كان في اتجاه واحد للاهلي المصري الذي فرض اسلوب لعبه على ضيفه سيمبا التنزاني المتواضع فكانت النتيجة خماسية نظيفة ويتوقع ان ترتفع الحصيلة في الشوط الثاني.دق 40 الهدف الخامس للاهلي: تمريرة ذكية من الشحات في اتجاه "نيدفيد" الذي لم يجد صعوبة في تحقيق هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه.دق 34 الهدف الرابع للاهلي: كريم وليد "نيدفيد" يهز شباك سيمبا بعدما سدد الكرة لتصطدم بالحارس التنزاني قبل ان تعرف طريق المرمى. دق 31 الهدف الثالث للاهلي: علي معلول يواصل تالقه وهذه المرة عبر تمريره كرة حاسمة للنيجيري جونيور أجاي والاخير يودعها الشباك.دق 23 الهدف الثاني للاهلي: الظهير الايسر علي معلول يستلم تمريرة من ناصر ماهر داخل منطقة جزاء سيمبا ويسدد بقوة داخل المرمى.دق 16: كرة ثابتة من التونسي علي معلول مرت قريبة جدا من القائم الايسر للحارس التنزاني مانولا.دق3 الهدف الأول للاهلي: بداية مثالية للاهلي، عرضية من حسين الشحات وعمرو السولية من راسية محكمة يغالط الحارس التنزاني.-بداية لقاء الاهلي المصري وسيمبا التنزاني تشكيلتا الاهلي وسيمبا

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