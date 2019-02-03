تعادل مثير لبارما أمام يوفنتوس

2019/02/03 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسانتزع فريق بارما لكرة القدم، مساء السبت، تعادلاً مثيراً من مستضيفه فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب اليانز تورينو، ضمن منافسات الدور الثاني والعشرين من الدوري الايطالي.

تقدم كريستيانو رونالدو بالهدف الاول ليوفنتوس في الدقيقة 36، ثم اضاف زميله دانيلي روجاني الهدف الثاني في الدقيقة 62.وبعد دقيقتين نجح انتونيو باريلا في تسجيل الهدف الاول لبارما، ثم عاد رونالدو لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لليوفي في الدقيقة 66، الا ان اللاعب كواسي جيرفينهو استطاع تقليص الفارق مجدداً عبر احرازه الهدف الثاني لبارما.ونجح كواسي جيرفينهو في خطف هدف التعادل الثمين (الشخصي الثاني له) في الدقيقة 93، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد يوفنتوس الى 60 نقطة بالمركز الاول، بينما اصبح رصيد بارما 29 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب فرق الدوري.

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