وزير الصحة: 75% من الأدوية الموجودة بالقطاع الخاص غير مفحوصة

2019/02/03 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة، علاء العلوان، إن ما يقارب الـ 75% من الأدوية الموجودة في القطاع الخاص بالعراق غير مقرة للاستخدام، أو غير مفحوصة.

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