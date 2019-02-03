سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته غربي البصرة

2019/02/03 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الاحد، بسماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته، غربي البصرة.

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