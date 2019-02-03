واشنطن تدعو الجيش الفنزويلي لركل

2019/02/03 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت واشنطن العسكريين الفنزويليين للانضمام إلى معسكر خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، على غرار الجنرال في القوات الجوية، فرانشيسكو يانيز، الذي قال إنه لم يعد يعترف بـ"السلطة الديكتاتورية" لنيكولاس مادورو.

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