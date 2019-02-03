صور ومعلومات جديدة عن لحظة مقتل الروائي علاء مشذوب في كربلاء

2019/02/03 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف عضو مرصد الحريات الصحفية في كربلاء, معتز العبودي, عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الكاتب والروائي العراقي علاء مشذوب, مبينا أن الحادثة تمت على دراجة نارية قرب منزله الواقع في شارع ميثم التمار خلف مركز الكفيل, اثناء توجه مشذوب الى منزله.وقال العبودي في حديث لـ”ناس” اليوم (2 شباط 2019), […]

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