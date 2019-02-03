موناكو يحقق أول فوز على أرضه منذ بداية الموسم

2019/02/03 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونجح المدرب العائد إلى الإمارة، البرتغالي ليوناردو جارديم في قيادة الفريق إلى سكة الانتصارات في أول مباراة في الدوري تحت إشرافه بعد إقالة تييري هنري.وكان المدرب البرتغالي استهل عودته إلى المنصب الذي أقيل منه قبل 118 يوما إثر خسارة في الدوري أمام رين (1-2)، بخروج نادي الإمارة من نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية الثلاثاء بركلات الترجيح على يد مضيفه غانغان بعد أن كان متقدما 2-صفر.افتتح الدولي الروسي الكسندر غولوفين باب التسجيل لموناكو في الدقيقة 16 وأدرك تولوز التعادل بعد أربع دقائق عن طريق كريستوفر جوليان، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفابريغاس، نجم تشيلسي السابق الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 63 من عمر المباراة. ومع خسارة أميان أمام رين بهدف الجزائري مهدي زفان (82)، صعد موناكو بفوزه الرابع فقط هذا الموسم إلى المركز الثامن عشر بفارق الأهداف فقط أمام أميان وخلف كان السابع عشر، فيما تجمد رصيد تولوز عند 26 نقطة.وفي مباراة ثانية جرت اليوم، سقط مرسيليا أمام مضيفه رينس (1-2) وبات في المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.سجل لرينس تريستان دينغوميه (21) وهيون جون سوك (68) ولمرسيليا كلينتون نجيه (86)وتغلب أنجيه على ديجون بهدف سجله الكاميروني ستيفان باهوكين (27)، مانحا فريقه نقطته السابعة والعشرين.

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