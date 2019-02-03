انجليسي: مباراة بارما أمام يوفنتوس ستخلد في التاريخ

2019/02/03 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعرب روبيرتو انجليسي لاعب فريق بارما عن سعادته بأداء ونتيجة فريقه اليوم في المباراة التي جمعتهم أمام يوفنتوس ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه استحق أن يحصل على نتيجة إيجابية بسبب المحاولة حتى اللحظات الأخير من اللقاء.

وقال: "أعتقد أن مباراة الليلة ستكون ليلة سيتم تذكرها بشكل جيد للغاية في تاريخ نادي بارما بعد ذلك الأداء وتلك النتيجة التي خرجنا بها من المباراة".



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وأضاف: "نحن فخورون بأنفسنا بشكل كبير وسعداء للغاية، وقبل الهدف بخمس دقائق طالبني جيرفينيو بتمرير الكرة في ارتفاع منخفض، ولم يكن هناك صدفة".

وأكمل: "بارما استحق كل نقطة حصل عليها في الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم، وبدأنا عام 2019 بالشكل الصحيح".

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واختتم اللاعب تصريحاته قائلًا: "وإذا ما أضفنا النقاط التي فقدناها أمام سبال الأسبوع الماضي كان يمكننا أن نكون بالقرب من منطقة البطولات الأوروبي".

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