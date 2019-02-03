علي النعيمي: زيارة البابا فرنسيس تؤكد نهج التسامح بالإمارات

2019/02/03 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور علي راشد النعيمي، إن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد نهج التسامح وإيمان الإمارات بالتعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي.

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