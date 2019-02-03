التحالف العربي يدك آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة وتعز

2019/02/03 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبدت مقاتلات التحالف العربي وقوات الجيش اليمني، أمس السبت، ميليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر بشرية ومادية في محافظتي صعدة وتعز، شمال وجنوب غربي البلاد.

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