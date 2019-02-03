مصدر: تفجير الزبير ناجم عن عبوة صوتية

2019/02/03 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن صوت التفجير الذي سمع، غربي البصرة ناجم عن عبوة صوتية.

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