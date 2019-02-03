تظاهرات السترات الصفراء تعود إلى باريس مرة أخرى

2019/02/03 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم آلاف من محتجي السترات الصفراء مسيرات في باريس ومدن فرنسية أخرى، وذلك للمرة الثانية عشرة التي تنظم فيها مظاهرات مناهضة للحكومة في نفس اليوم من كل أسبوع على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تعافي شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون.

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