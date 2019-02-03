2019/02/03 | 02:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يجتمع السيد الصدر و المالكي و الخنجر على طاولة واحدة ؟ عبدالله الزيدي يقول هذا سؤال مفخخ) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2wzYvyIEh1c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يجتمع السيد الصدر و المالكي و الخنجر على طاولة واحدة ؟ عبدالله الزيدي يقول هذا سؤال مفخخ) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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