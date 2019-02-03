2019/02/03 | 02:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران التحالف الامريكي يستهدف مدفعية سورية في غرب البو كمال) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر عسكري سوري : حوالي الساعة ١١،٣٠ من ليل السبت الواقع
في 2/2/2019 اقدم طيران التحالف الامريكي على تنفيذ ضربة جوية
ضد مربض مدفعية لقواتنا العاملة في منطقة السكرية غرب البوكمال
مما ادى الى تدمير المدفع وجرح جنديين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران التحالف الامريكي يستهدف مدفعية سورية في غرب البو كمال) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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