طيران التحالف الامريكي يستهدف مدفعية سورية في غرب البو كمال

2019/02/03 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر عسكري سوري : حوالي الساعة ١١،٣٠ من ليل السبت الواقع

في 2/2/2019 اقدم طيران التحالف الامريكي على تنفيذ ضربة جوية

ضد مربض مدفعية لقواتنا العاملة في منطقة السكرية غرب البوكمال

مما ادى الى تدمير المدفع وجرح جنديين

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