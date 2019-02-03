5 فعاليات اقتصادية مرتقبة بالأسواق العالمية خلال الأسبوع

2019/02/03 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: نهى النحاس

مباشر: تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع 5 أحداث اقتصادية، تتنوع بين اجتماع بنك إنجلترا واستمرار إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.





اجتماع بنك إنجلترا

يعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل وسط توقعات الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوى 0.75%.





وتأتي كافة التوقعات مؤيدة لعدم زيادة معدل الفائدة في بريطانيا وسط تراجع معدل التضخم.





وفي ديسمبر الماضي زاد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنحو 2.1% على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017.





تصريحات جيروم باول

يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس في فعالية في ولاية واشنطن، يجيب فيها عن أسئلة الحضور.





وفي الأسبوع الماضي صرح باول بأن البنك سيحتاج إلى رؤية ضرورة تدفعه إلى مزيد من رفع معدلات الفائدة، وأن التضخم سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.





كما أبقى البنك على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





خطاب حالة الاتحاد

يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، حيث ذلك هو الموعد النهائي بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي.





وكان خطاب حالة الاتحاد من المقرر له أن يتم في 29 يناير الجاري، لكن تم تأجيله نتيجة الإغلاق الحكومي.





وفي نهاية يناير الماضي توصل ترامب إلى اتفاق مع قادة الكونجرس لإعادة فتح الحكومة لمدة 3 أسابيع وإنهاء الإغلاق الجزئي الأطول في التاريخ.





نتائج أعمال الشركات

تستمر الشركات في إعلان نتائج أعمالها عن الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد كشف عدد كبير من الشركات عن نتائجهم المالية في الأسبوع الماضي مثل أبل وفيسبوك ومايكروسوفت وفيزا وماستر كارد.





ومن المقرر أن تعلن في الأسبوع الجاري شركات تويتر ووالت ديزني وألفابت وجنرال موتوزر نتائج أعمالهم المالية.





السنة القمرية الجديدة

تحتفل الصين وعدد كبير من الدول الآسيوية بالسنة القمرية الجديدة على مدار معظم أيام الأسبوع.





ويبدأ الاحتفال مع بداية أول شهر قمري في السنة الصينية، وينتهي في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر.





ومن المتوقع أن تتوقف التداولات داخل عدد كبير من الأسواق الآسيوية للاحتفال بالعام الجديد.





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