وثائق تكشف مخطّط

2019/02/03 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثائق ومستندات عثر عليها الجيش الليبي ، السبت ، في مدينة سبها ، جنوب البلاد ، عن مخطط لجماعة “إخوان ليبيا” والمعارضة التشادية لاستهداف قوات الجيش الوطني الليبي، وتنفيذ هجمات جديدة ضدّ الحقول النفطية.

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