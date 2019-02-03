2019/02/03 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، نقيب تجار المواد الغذائية الذي شهد لحظة دخول عدد من الشاحنات الأردنية إلى العراق بأنها لحظة "جميلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يعلق على لحظة دخول شاحناته التجارية إلى الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يعلق على لحظة دخول شاحناته التجارية إلى الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).