الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ

2019/02/03 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، مساء السبت، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، مساء السبت، تسللا لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرى اطراف قضاء خانقين.وأضاف، أن عملية الاحباط لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف قوات الحشد الشعبي.

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