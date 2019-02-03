هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين: أدلّة تؤكّد ضلوع

2019/02/03 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، عن أدلّة جديدة، قالت انها تؤكّد ضلوع حركة “النهضة” الإخوانية وعددًا قياداتها، و في مقدمتهم رئيسها رئيس الحركة راشد الغنوشي، في جهاز الاغتيالات السرّي.

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