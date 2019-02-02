ما أُكابد مِن جراحٍ

2019/02/03 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعرة نور البابلي

ما أُكابد مِن جراحيصرخةٌ فيها إِجتياحي

قَدِمت تَنحرُ ذاتيدونَ أَن أَشهر سلاحي

وتَبَدت بي بوحاًفيهِ كَم جَهراً مُتاحي

عانَقَت تَألو لِأمرٍصادحاً كانَ مُباحي

هَمَها تَقتلُ شَوقي في بَعيداتِ البطاحي

ثمَّ تَعرج بِطيوفٍعَبرَّ باعات أصطباحي

كانَ في أَمسي ذاكعَبَقٌ يَشذي الأَقاحي

مرَُ كَالطيفِ سريعاًكنسيمٍ في صَباحي

كالندى يَقطرُ طيباًثَمِلٌ فَوقَ الرياحِ

والبلابل فيه تَشدواوالندى فيهِ أرتياحي

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