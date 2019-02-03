موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

2019/02/03 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح ملعب تريكولوري أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس وساسولو في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي 2018-19، وذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 5 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.





تعادل البيانكونيري مباراته الأخيرة في الدوري أمام فريق بارما في مباراة دراماتيكية بثلاثية لمثلهم، إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، وبهذا التعادل ظل الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 22 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكن تعادلوا في ثلاث مباريات.



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يعيش ساسولو أيامًا لا يحسد عليها حتى الآن في الكالتشيو، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 21 مباراة، استطاعوا أن يحتلوا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، خلف تورينو صاحب المركز العاشر، بعد أن حققوا الفوز في 7 مباريات، وتلقوا ست هزائم، وتعادلوا في 8 مباريات.





رغم هدفي رونالدو..



يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام بارما بعد مباراة دراماتيكية

موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو والقنوات الناقلة انجليسي: مباراة بارما أمام يوفنتوس ستخلد في التاريخ المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ساسولو - يوفنتوس استاد تريكولوري الأحد 10 فبراير 2019، 5 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

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