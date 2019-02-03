تقرير غربي.. داعش بإمكانه استعادة مدن خسرها في العراق!

2019/02/03 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة الإندبندنت في نسختها الرقمية ملفا عن تنظيم داعش الإرهابي ناقلةً تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أن التنظيم الذي شارف على الإنهيار يمكنه ان يستعيد السيطرة سريعا وخلال أشهر قلائل على الأراضي التي خسرها وذلك بسبب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

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